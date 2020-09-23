  • BIST 1.104
  • Altın 464,293
  • Dolar 7,6647
  • Euro 8,9593
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

NBA'de Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.
Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.

NBA play-off'larına, Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi.

Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.

Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Lakers'ta all-star LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RB Leipzig, Sörloth'u açıkladı22 Eylül 2020 Salı 21:56
  • Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi22 Eylül 2020 Salı 20:48
  • VakıfBank'ta 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı22 Eylül 2020 Salı 14:41
  • Trabzonsporlu Lewis Baker: Benim için yeni meydan okuma22 Eylül 2020 Salı 11:46
  • Yalçın Ayhan, profesyonel futbol hayatını sonlandırdı22 Eylül 2020 Salı 11:45
  • Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Kadromuza bir veya iki takviye daha yapacağız22 Eylül 2020 Salı 11:16
  • MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha22 Eylül 2020 Salı 11:15
  • Milan yeni sezona galibiyetle başladı22 Eylül 2020 Salı 11:15
  • Fransa Açık elemelerine 3 Türk tenisçi katılacak21 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • Mamak lige hazır21 Eylül 2020 Pazartesi 03:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti