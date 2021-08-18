Depolara temizlik

ASKİ, Ankara’daki okulların su depoları için temizlik seferberliği başlattı.

Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arasında da 286 okulun su deposunda temizlik yaptıklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, vakum sonucunda su depolarında mikrobiyolojik kirlilik ve çamur yığılımı oluştuğuna dikkat çekti.

ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Başkent genelindeki okulların su depolarını işler ve sağlıklı hale getirmek için harekete geçti.

Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 286 okulun su deposunu temizleyen ASKİ ekipleri, yaz aylarının başlamasıyla birlikte birçok okulda su deposu temizliğini hızlandırdı.

Su depoları için ücretsiz temizlik hizmeti veren ve Ankaralılardan bu konuda yoğun talep alan ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin su deposunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

2021 YILI İÇİN HEDEF: 800 DEPODA TEMİZLİK

Ankara genelinde gelen bütün talepleri değerlendirdiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Ankara merkezi ve diğer mahallelerinde su deposu bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılın başında koyduğumuz bir hedefimiz vardı: 800 depo. Bu 800 depo için bakım, onarım ve yenileme şeklinde bir yapım süreci oluşturmayı düşünüyorduk. Arkadaşlarımız bu konuda canla başla çalışıyor. Biliyorsunuz yeni alınan kararlar gereği yüz yüze eğitim süreci de yakında başlayacak. Böylece pandemi dönemini göz önüne aldığımızda uzun bir süredir kullanılmayan okul su depolarına temizlik anlamında müdahale edilmesi gerekiyor.”

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK İLE MÜCADELE

İşletim ve tamirat için yapılan anlık müdahaleler esnasında oluşan vakum sonucunda su depolarında mikrobiyolojik kirlilik ve çamur yığılımı olduğunu bu nedenle su depolarının düzenli olarak temizletilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yüz yüze eğitim öncesi özellikle okullarımızdaki depolarımızı temizlememiz gerekiyor ki çocuklarımıza sağlıklı, içilebilir nitelikte su sunabilelim. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak son 7 ay içinde 286 okula ait deponun temizliğini yaptık. Tabii öncelikle okullardan bahsediyoruz ama aslında tüm vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas olmalarını istiyorum. Su depolarının bakımlarını düzenli şekilde mutlaka yaptırsınlar ki sağlık adına bir sorun yaşamasınlar.”

ASKİ’YE TEŞEKKÜR

Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin su deposunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasını yerinde inceleyen ASKİ Tesisler Dairesi Başkanı Ömer Yıldırım da, “Arkadaşlarımızın özverili çalışması sayesinde Ankara halkına hizmeti kutsal bir görev aşkıyla yapıyoruz. Tesisler Dairesi Başkanlığı Su Depoları Şube Müdürlüğü İşletme Şefliği’ne bağlı 6 personelden oluşan 2 ekibimiz günde ortalama 2 okulun su deposu temizliğini gerçekleştiriyor” dedi.

Okulda gerçekleştirilen temizlik çalışması nedeniyle ASKİ’ye teşekkür eden Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet İzci ise, “Her yıl su depomuzun temizliğine yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar” diye konuştu.