  • BIST 1.231
  • Altın 492,857
  • Dolar 8,1534
  • Euro 9,7055
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Deprem anında yaşanan korku, dron kamerasında

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşanan korku dolu anlar, dron kamerasına yansıdı.
Deprem anında yaşanan korku, dron kamerasında

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 115 kişi ise yaşamını yitirdi. Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde de hissedilerek, tedirginlik yarattı.

İzmir'e komşu Aydın'da da hissedilen deprem anı, dron kamerasına yansıdı. Çekim için havaya dronun kaldırıldığı sırada kent sallanmaya başladı. Görüntülerde, vatandaşların koştuğu ve yaşadığı tedirginlik dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gülnarlı kadınların nar ekşisi mesaisi08 Kasım 2020 Pazar 10:28
  • 78 yaşındaki Tahsin Tokgöz, sürekli ıslık çalıyor08 Kasım 2020 Pazar 09:50
  • Beşiktaş'ta cip 4 araca çarptı: 2 yaralı07 Kasım 2020 Cumartesi 23:07
  • Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi07 Kasım 2020 Cumartesi 20:16
  • Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını itfaiye kurtardı07 Kasım 2020 Cumartesi 19:17
  • Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı07 Kasım 2020 Cumartesi 18:20
  • Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü07 Kasım 2020 Cumartesi 15:26
  • Bursa'da 4 gün önce kaybolan yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu07 Kasım 2020 Cumartesi 11:18
  • Kırşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı07 Kasım 2020 Cumartesi 02:55
  • Niğde’de çatı yangını korkuttu06 Kasım 2020 Cuma 23:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti