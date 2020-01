Deprem Bilimci Doç. Dr. Bülent Özmen'den 'Afet Dersi' önerisi

Deprem Bilimci Doç. Dr. Bülent Özmen, gelecek nesillerde doğal kaynaklı afetlere yönelik farkındalık oluşturmak için eğitim müfredatına ‘Afet Eğitimi’ adı altında zorunlu bir dersin eklenmesi önerisinde bulundu.

Elazığ’da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem doğal kaynaklı afetlere karşı her zaman hazır olmamız gerektiğini bir kez daha kanıtladı. Deprem başta olmak üzere her türlü afetin önüne geçme şansımızın olmadığı; ancak alınacak tedbirler ile afetlerin zararlarını azaltmanın mümkün olduğu, bu konuda 7’den 70’e hayat boyu sürecek bir eğitimden geçirilmesinin önemi yeniden ortaya çıktı.

MİLLİ EĞİTİME AFET DERSİ ÇAĞRISI

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Deprem Bilimci Doç. Dr. Bülent Özmen, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, her bireyin deprem başta olmak üzere tüm doğal kaynaklı afetlere karşı her an hazır olması gerektiğini kaydetti. Afetlerden en az zarar ile kurtulmanın, verilecek farkındalık eğitimi ve alınacak tedbirlerle mümkün olduğunu vurgulayan Özmen, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, ilk etapta tüm eğitim düzeyindeki okullarda afet eğitiminin zorunlu ders olması gerektiğini önerdi.

BU DERS HAYATİ ÖNEME SAHİP

Gazetemize konuşan Deprem Bilimci Özmen, “Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin yanı sıra bu derste su ve enerji israfı, çevre bilinci gibi birçok temel konuda hayati öneme sahip eğitimler de verilebilir. Afetler sadece bir bölgede yaşayanların sorunu değil 7’den 70’e herkesi yakından ilgilendiren önemli bir konudur” dedi.

ZARARI AZALTMAK MÜMKÜN

Doğal kaynaklı afetlerin zararlarının azaltmanın mümkün olduğunu vurgulayan Özmen “Doğal kaynaklı afetleri engelleyemeyiz; ancak bilgilendirici eğitim ve alınacak tedbirler ile afetlerdeki zararı en aza indirebiliriz, afetlerin neden olabileceği kayıpları büyük oranda engelleyebiliriz. Eğer şimdiden gelecek nesillerimize gereken bilinci verip onları doğal kaynaklı afetlere karşı eğitebilirsek telafisi mümkün olmayacak olayların önüne bir nebze geçmiş olabiliriz” diye konuştu.

“TEDBİR İÇİN GEÇ DEĞİL”

Afetlerle karşı tedbir alınması için halen geç kalınmadığını ifade eden Özmen, “Afetlere yönelik devletin, özel sektörün, medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve bireylerin sorumluluklarını yerine getirebilecek çalışmaların acil olarak kapsamlarının geliştirilerek hızlandırılması gerekiyor. Bu hususta toplum düzeyinde yürütülecek çalışmalara okullardan başlanabilir ve kısa sürede nüfusun büyük bölümüne ulaşılabilir. Öğrencilere hayat boyu sürecek bir deprem bilinci sağlanabilir. Bu nedenle Türkiye’deki ilk ve ortaöğretimin öğretim programları, araç-gereçleri, yöntemleri ve ders kitapları ile birlikte öğrencilere etkin bir deprem bilinci sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması ve güçlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

AFETLERLE İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YETERSİZ

Ülke genelinde 20 milyondan fazla öğrencinin ve 1 milyondan fazla öğretmenin ve akademisyenin olduğunu belirten Özmen son olarak şunları söyledi: “Ülkemizdeki öğrenci ve eğitimcileri sayısı nüfusumuzun yaklaşık 4’te 1’ine denk geliyor. Afet eğitimi konusunda eğitim müfredatına ders konulursa afetlere karşı nasıl hazırlık yapılması gerektiğini öğretebiliriz. Doğal kaynaklı afetlere karşı okullarda verilen eğitimler yetersiz. Afetlerle ilgili yeteri kadar eğitim çalışmaları yürütülmüyor. İlgili kurumların gerçekleştirdiği eğitimlere de katılım oranları maalesef çok düşük sayılarda. Bu nedenle ilköğretimden başlayarak üniversite eğitiminde devam edecek şekilde afetlere hazırlık, bireysel ve kurumsal düzeyde afet yönetimi derslerinin zorunlu olması şart.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com