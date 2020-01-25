Deprem bölgesine 1689 çadır, 1656 yatak sevk edildi

AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti.

BİRÇOK İLDEN DESTEK EKİPLER YOLA ÇIKTI

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi.

1689 ÇADIR VE 1656 YATAK BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir."