'Deprem çantası hazırlamak için depremi beklemeyin'

İzmir'de yıkıma neden olan deprem sonrası vatandaşın daha tedbirli ve bilinçli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, depreme hazırlıksız yakalanmamak için deprem çantasının evlerde hazır bulunması gerektiğini söyledi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında uzmanlar, artçı depremlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşın olası depreme karşı tedbirli olması gerektiğine vurgu yaptı. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, depreme hazırlıksız yakalanmamak için deprem çantasının önemine değinerek, ideal deprem çantasında neler olması gerektiğini anlattı. Rodoplu, "Deprem ne yazık ki bir gerçek. Depreme karşı hazırlıklı olmamız çok önemli. Yıkıcı bir deprem yaşamadan deprem çantası hazırlamalıyız. Bunu hemen yapmalıyız. Deprem çantasının, aile bireyleri tarafından bir araya gelinerek, kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması gerekir. Deprem, sarsıntısı bittikten sonra hazırladığımız çantayı alıp çıkmamız gerekir. Evimiz arkadan yıkılabilir, evimiz tekrar içine girmeyecek hale gelebilir hatta öyle bir hala gelebilir ki eşya alınmasına bile izin vermeyebilirler. Deprem çantası içinde, dışarıda kaldığımız zamanda ihtiyacımız olan şeyleri barındırması gerekir" dedi.

'AYAKKABI, PALTO VE KAZAĞI UNUTMAYIN'

Deprem çantasında olması gereken eşyaları sıralayan Rodoplu, "Deprem anında panikle ayakkabısız yalın ayak çıkabiliriz. O yüzden çantanın en altına birer çift ayakkabı, bu mevsim soğuk olduğu için palto, kazak, eldiven ve kişisel eşyalar konulmalıdır. Kullanılan vitaminlerin en az bir haftalık dozları, bir radyo, bir fener ve yedek piller konulmalıdır. Çadırlar kuruluncaya kadar sivil toplum kurumları imdada yetişinceye kadar geçecek olan zaman içerisinde tüketmek için bir şişe su, tuvalet kağıdı, sabun, evlilik cüzdanı fotokopisi, kredi kartı, bir miktar para, evinizin tapusunun örneği konulmalıdır. Örneğin ben kendi hazırladığım deprem çantası içerisine bir de kitap koydum. Kitabı okuyabilmem için de okuma gözlüklerimin birer yedeğini koydum" diye konuştu.,