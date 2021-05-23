  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 13 °C
»

Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6'lık depremin etkili olduğu Bornova’da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti.
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti

Seferihisar açıklarında geçen yıl  30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca vatandaşın ölümüne ayrıca yüzlercesinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede birçok konutta 'hafif', 'orta' ve 'ağır' hasar oluşturan deprem, geçen zamana rağmen vatandaşlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyor. Bayraklı gibi depremin yıkıcılığının yaşandığı diğer bir ilçe olan Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, ailesiyle bu korkuyu atlatamayanlardan biri. Her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşünen Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı. Tozan 5 ay sonra televizyon ünitesi olarak da kullanılan deprem sığınma kabinini tamamlayarak evde en çok vakti geçirdikleri salona yerleştirdi.

Tozan, bilgisayar ortamında yapılan hesaplara göre 66 ton ağırlığa kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabin hakkında şu bilgileri verdi:

"Boy ve eni 1.80, derinliği ise 82 santimetre olan kabinin iskeleti NPI demirinden yapılırken üzeri de süngerlerle çevrili MDF plakalarla kaplandı. 4 kişinin sığabileceği kabinin içinde, şehir elektrik şebekesinden bağımsız 3 gün enerji sağlayabilecek akü mevcut, telefon şarjı için USB soket girişleri mevcut. Yaşam desteği amacıyla deprem çantası, ilkyardım malzemeleri, battaniye, su ve atıştırmalıklar gibi araç ve malzemeler konuldu. Kabinde, olası depremde yaşanabilecek devrilmelere karşı, içeridekilerin savrulmasını önleme amaçlı emniyet kemerleri var. Kabinin iç bölümü, çarpmalardan koruma amaçlı süngerle kaplı. Göçük altında kalma durumunda ise arama-kurtarma ekiplerini uyarı amaçlı ses sistemi konuldu."

'HEDEFTE 110 TONA DAYANIKLISI VAR'

Deprem kabinini neden yaptığını anlatan Mustafa Tozan, "Gölcük depreminin sıkıntısını yaşamış bir nesiliz biz. Yıkıcı deprem sonrası, ben ve ailem gibi tüm İzmirliler korktu. Depremde insanlarımız öldü. Bu korku ve panik, nasıl önlem alırım düşüncesine yöneltti. Aslında ben elektrik teknisyeniyim. Bu kabin, tasarım ve imalatı dahil 5 ayda tamamlandı" dedi.

Salonda daha çok zaman geçirildiği için kabini özellikle buraya koyduğunu belirten Tozan, "Bu kabini çift amaçlı tasarladım. Hem salonda bir TV ünitesi hem de olası bir depremde sığınak olacak şekilde tasarladım. Bilgisayar ortamında makine ve inşaat mühendisleri, statik hesaplarını yaptılar. 66 tona dayanıklı. Bir sonraki hedefim ise 110 tona dayanıklısını yapmak." diye konuştu.

'EVDEKİLER ARTIK RAHAT'

6 katlı binanın zemin katındaki evlerine koyduğu kabin sonrası ev sakinlerinin artık daha rahat olduğunu dile getiren Tozan, "Önceden evdekiler, yalınayak dışarı koşardı. Şimdi kabin içinde oturuyorlar. Yiyeceği, içeceği ve battaniyesi her şeyi içinde. Ben de eşim ve çocuklar da rahatladı. İnsanlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.

Mustafa Tozan'ın bir firmada operasyon sorumlusu olan kızı 2 çocuk annesi Ülkü Tozan ise, "30 Ekim depreminden sonra hepimiz çok korkuyoruz. Deprem artık bizim gerçeğimiz oldu. Ben, annem ve çocuklarım aşırı tedirgin oluyoruz. Bu nedenle babam bu projeyi geliştirdi. Tamamlayınca kendimizi çok güvende hissetmeye başladık. Babamın gerçekten çok iyi bir iş başardığını düşünüyorum" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti20 Mayıs 2021 Perşembe 23:26
  • Tüfekle vuruldu, 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi20 Mayıs 2021 Perşembe 23:23
  • Uçkun toplarken kayalıktan düştü, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı20 Mayıs 2021 Perşembe 21:30
  • Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu20 Mayıs 2021 Perşembe 20:38
  • Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna döndü20 Mayıs 2021 Perşembe 19:43
  • Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı20 Mayıs 2021 Perşembe 18:45
  • Maske ve sosyal mesafesiz 'asker uğurlaması'20 Mayıs 2021 Perşembe 17:48
  • Elazığ'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı coşkusu19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:51
  • Yoğunluk yaşanan Caddebostan Sahili'nde çöp konteynerleri doldu taştı19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:50
  • Mehmet Can, gölette boğuldu19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti