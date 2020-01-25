Deprem nedeniyle Adıyaman Cezaevi boşaltılacak

Depremde hasar alan Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılması yönünde karar alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'teki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Burada depreme ilişkin bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılması yönünde karar alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı." dedi.