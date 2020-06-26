Deprem nedir? Nasıl oluşur?

Dünya’da Türkiye birçok deprem olmakta ve bu depremlerin bir çoğu hissedilmezken, kendisini hissettiren depremlerde çok sayıda can kaybına neden oluyor. Peki Deprem nedir? Deprem nasıl oluşur?

Dünya’da ve Türkiye’de son zamanlar artan depremler korkuya neden olmakta hatta bazı depremler o kadar büyük oluyor ki binalar dayanamayıp yıkılıyor ve can kayıplarına neden oluyor. Peki, Deprem nedir? Deprem nasıl oluşur? Deprem nasıl ölçülür? Deprem nasıl meydana gelir? Depremde okunacak dualar neler?

Deprem nedir?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir.

Deprem neden olur? Deprem nasıl oluşur?

Dünyanın içyapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km. kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır.

Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Bu Manto üzerinde taşkürede taş kürenin kırılmış parçaları (levha), konveksiyon akımları nedeniyle hareket halindedir. Bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden açılmakta bu olaydan ötürü yeryüzündeki sarsıntılar deprem olarak adlandırılır.