Deprem riski taşıyan 60 yıllık Türk-İş Blokları tehlike saçıyor

Doğru Parti, Aydınlıkevler'de 2013 yılında 'Riskli Alan' olarak ilan edilmesine rağmen hala yaşamın sürdüğü, deprem riski taşıyan 60 yıllık 288 adet Türk-İş Blokları'nın bir an önce yıkılarak bölgede kentsel dönüşüm başlatılması çağrısında bulundu.

Doğru Parti Başkanlık Divanı, Altındağ'ın Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki deprem riski taşıyan 60 yıllık binalarda incelemelerde bulundu. Divan üyeleri, mahalle muhtarından ve vatandaşlardan bilgi aldı. Altınpark'a oldukça yakın bir konumda olan hasarlı ve ayakta durmakta güçlük çeken binaların büyük ölçekli bir depremde can almaması için bir an önce yıkılarak yeniden yapılması istendi.

YILLARDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLAMADI

Parti divanı ziyareti sonrası şu açıklamaları yaptı: "Bir işçi kooperatifi olarak 1960'lı yılların başında yapılmaya başlanmış olan 4 ve 5 katlı 288 bloktan oluşan, yaklaşık 10 bin nüfuslu Türk-İş Blokları 2013/4654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17 Mayıs 2013 tarih 28650 Sayılı Resmi Gazete’de ‘Riskli Alan’ olarak ilan edildi. 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Kentsel Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'a rağmen burada kentsel dönüşümün başlamadığını ve yaşamın devam ettiğini görüyoruz.

MAHALLE MUHTARI DERTLİ

"Mahallenin sorunlarını yerinde incelemek üzere önce Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Şenol Öz'ü makamında ziyaret ettik. Daha sonra muhtardan bölge ile ilgili bilgi aldık.

Mahalle Muhtarı Şenol Öz, Türk İş Blokları'nın riskli alan ilan edilmesiyle birlikte artık kimsenin bakım için masraf yapmadığını, binaların harabeye döndüğünü, bölgede kiraların ucuz olduğu için özellikle yabancı uyruklu ve maddi durumu yetersiz kişilerin bu evlerde kaldıklarını anlattı. Muhtar Öz 15 yıl öncesine kadar güzel bahçeleri ve orada yaşanan sıcak ve samimi komşuluk ilişkilerinin yaşandığı bir semt olan Türk İş Blokları'nın artık tadının kalmadığını dile getirdi."

"RİSKLİ YAPILAR YIKILMALI"

Genel Başkan Yardımcıları Şükrü Haluk Günuğur, Cezmi Orkun, Hamdullah Saat Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhsin Alnıaçık, Ankara İl Başkanı Gülay Altınsoy bölgeyi ziyaret ettikten sonra riskli yapıların bir an önce yıkılarak kentsel dönüşümün başlatılması çağrısında bulundu.

Osman Akdoğan/ILKSAYFA