  • BIST 109.510
  • Altın 375,454
  • Dolar 6,8327
  • Euro 7,6854
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
SON DAKİKABakan Koca'dan İstanbul'daki sağlık tesisleri için istihdam müjdesi
»

Deprem şehidi güvenlik korucusu toprağa verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45) düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Deprem şehidi güvenlik korucusu toprağa verildi

Karlıova ilçesinde, merkez üssü Kaynarpınar köyünde, dün Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun yıkılan gözetleme kulesinin enkazında kalan güvenlik korucusu 4 çocuk babası Cengiz Pullu, şehit oldu. Şehit Pullu için Karlıova ilçe merkezindeki Ulu Camisi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişinin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. 

'YAŞADIĞIMIZ EVLERİMİZİ AFETLERE DAYANIKLI ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. Oktay, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"Vatanı, milleti, memleketi için nöbet tutarken, görevi başındayken şahadetle cenabı hakka dönüyor. Cengiz Pullu kardeşimizin dönüşü bu şekilde. Cenabı hak inşallah bize de böyle bir dönüşü nasip eder. Biz onun şahadetine şahitlik ettik. Cenabı hak şahadetini kabul etsin. Tüm Karlıovalı kardeşlerime, ailesine başsağlığında bulunuyorum. İnşallah bu tür depremleri bir daha yaşamayız. Ama şunu hepimiz de biliyoruz, Türkiye deprem bölgesidir ve bunları yaşayacağız. Onun için yaşadığımız evlerimizi afetlere dayanıklı şekilde inşa edeceğiz. Bütün kararlılığımız bunun üzerinedir. Cengiz kardeşimizin eşi ve çocukları da bizim kardeşimizdir, bizlere emanettir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, tek vücut olduğumuz sürece, dayanışma içinde olduğumuz sürece hamdolsun Cengiz kardeşimiz de onun da gözü arkada kalmayacaktır. Bizi görüyor, iman ediyoruz. Bizim birlik ve beraberliğimize de onun da gurur duymasını istiyoruz. Biz de ona layık olmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın hem şehidimizin yakınlarına hem de tüm Karlıovalara geçmiş olsun mesajını iletiyorum" dedi. 

ŞEHİDİN EŞİNİ OKTAY, TESELLİ ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından şehit eşi Cengiz Pullu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sevim Pullu'yu teselli etmeye çalıştı. Oktay, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte şehidin naşının bulunduğu tabutu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Törenin ardından şehit Cengiz Pullu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Karlıova'ya bağlı Kümbet köyüne uğurlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS giriş belgeleri erişime açıldı15 Haziran 2020 Pazartesi 14:41
  • Haliç'te denetimler sürüyor15 Haziran 2020 Pazartesi 14:35
  • İETT gece seferlerine yeniden başlıyor15 Haziran 2020 Pazartesi 14:34
  • İstanbul Adliyesi'nde "normalleşme" kalabalığı15 Haziran 2020 Pazartesi 14:28
  • Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi15 Haziran 2020 Pazartesi 14:27
  • İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü15 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
  • AFAD: Depremden etkilenen 16 vatandaşımız taburcu edildi15 Haziran 2020 Pazartesi 13:51
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-İran arası uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak15 Haziran 2020 Pazartesi 13:39
  • Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı15 Haziran 2020 Pazartesi 13:37
  • İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı15 Haziran 2020 Pazartesi 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti