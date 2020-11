Deprem sporu da vurdu

İzmir’de önceki gün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem felaketi sporu da vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden ise şu açıklama yapıldı: “Kentimizde yaşanan deprem sonrasında acılı haberler gelmeye devam ediyor. Kulübümüzde 1998-2005 yılları arasında buz pateninde lisanslı sporcumuz olan 26 yaşındaki diş hekimi Buse Demir'in de depremde hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, Demir Ailesi’ne ve yakınlarına da başsağlığı ile sabır dileriz.

Down sendromlu sporcumuz Alper Öztürk’ün annesi Fatma Öztürk, kentimizdeki depremde yaşamını kaybetti. Göçük altında kalan 2020 Trisomi Dünya Down Sendromlular Cimnastik Yarışması finalisti, down sendromlu buz pateni ve cimnastik sporcumuz Alper Öztürk’ün annesi Fatma Öztürk yaşamını kaybetti. Göçük altından çıkarılan Alper Öztürk ve ağabeyi Buğra Öztürk ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Merhumeye Allah’tan rahmet, Öztürk Ailesi’ne ve yakınlarına başsağlığı ile sabırlar dileriz.”