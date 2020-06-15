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Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un Habertürk’teki kıyafeti

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un canlı yayın konuğu olduğu Habertürk’teki kıyafeti hayli dikkat çekti. Profesör canlı yayına şort ve askılı tişörtle çıktı, başında da her zamanki gibi şapkası vardı.
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un Habertürk’teki kıyafeti

Bingöl’de yaşanan deprem sonrası Habertürk TV’de canlı yayına katılan Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ilginç kıyafeti ile dikkat çekti.

Şapkalı haliyle bilinen Prof. Üşümezsoy, Habertürk TV’de canlı yayına bu aksesuarın yanı sıra şort ve askılı tişört ile çıktı. 

Profesör Üşümezsoy’un hayli dikkat çeken canlı yayın kıyafeti "sanki sahilden direk stüdyoya gelmiş" yorumlarına neden oldu.

Nitekim program sunucusu Ebru Baki de, "Hocam sizi tatilden alıp geldik galiba" diye espri yaptı. 

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Peki, deprem konusunda yaptığı çarpıcı açıklamalarla tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 

Üşümezsoy deprem konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Özellikle 17 Ağustos 1999 İstanbul depreminin ardından deprem konusunda yaptığı açıklamalar ve gayretiyle adından sıkça söz ettirdi. 

Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. Kırım'dan gelen tatar bir ailenin çocuğu. 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'ndende okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. 1991'te profesör oldu. Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Bir dönem MTA'da da çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapıyor.

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Gazeteilksayfa.com


 

 

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