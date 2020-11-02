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Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği Ares'e kavuştu

Köpeği kurtaran İHH gönüllüsü Ahmet Çelik, "İnsan da olsa kedi, köpek de olsa enkazdan bir canlıyı çıkarmak çok büyük bir sevinç" dedi.
Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği Ares'e kavuştu

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binada enkaz altında kalan ve yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği de yine aynı ekip tarafından yaklaşık 65 saat sonra kurtarıldı.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan "Ares" adlı köpek, arama kurtarma ekiplerince bu sabah, 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Kurtarma ekibinde yer alan ve Çanakkale'den gelen İHH gönüllüsü Ahmet Çelik, yaşadığı duygu dolu anları AA muhabiriyle paylaştı.

Çelik, enkazda çalışma yürütürken bir köpeğin bulunduğunu fark ettiklerini, bu sırada köpeğin sahibi Gizem İleri'nin de kurtarma operasyonunu takip ettiğini kaydetti.

Çelik, "Ares'i enkazdan kurtardıktan sonra veteriner hekimlere teslim ettik. O sırada daha önce enkazdan çıkarılan Gizem de oradaydı. Gizem, enkazdan ilk gün çıkmasına rağmen köpeğinin kurtarılacağı anı bekliyordu. Çok büyük bir sevinç yaşadı." dedi.

Ahmet Çelik, şu an Ares'in tedavisinin sürdüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde, farklı enkazlarda, afetlerde de görev aldım. Enkazdan canlı çıkarmak çok farklı bir duygu. İnsan da olsa kedi, köpek de olsa enkazdan bir canlıyı çıkarmak çok büyük bir sevinç. Enkazdan bir canlıyı çıkarmak umutlarımızı yükseltti. Halen enkazda birçok vatandaşımız kayıp. Umudumuzu yüksek tutuyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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