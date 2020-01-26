Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi ile Müzeyyen Ayken ve gelini Zehra Ayken toprağa verildi.

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan için Kışla Camisinde tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı.

"Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız"

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Kur-an'ı Kerim'de kıyamet ile zelzele kelimelerinin aynı ifadeyi taşıdığını ifade ederek, "Milletimizin başı sağ olsun. Bundan sonra bize düşen onlara dua etmek. Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız. Takdir Allah'ındır, kula tedbir düşer. Takdire boyun eğeceğiz, sabır göstereceğiz. Sabır olmazsa yaşamamız mümkün değil." dedi.

Bakanlar Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, ailenin geride kalan yakınlarına başsağlığı dileyerek, cenazeleri omuzladı.

2 kardeş aynı tabutta

12 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu.

Tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor." diye konuştu.

Törenin ardından cenazeler Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken son yolculuğuna uğurlandı

Deremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken'in Hacı Fethi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Müzeyyen Ayken ile gelini Zehra Ayken'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bakan Kurum, aileye taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.