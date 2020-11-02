Depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Sitesi'nde enkaz altında hayatını kaybeden 5 kişi, toprağa verildi.

İzmir'deki deprem felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz altında can verenlerin cenazeleri toprağa veriliyor.

5 KİŞİ DEFNEDİLDİ

Yağcıoğlu Sitesi'nde enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina ile Mukadder Sesver ve Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelere omuz veren Bakan Akar ve komutanlar, ailelere taziye dileklerini iletti.