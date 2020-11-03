  • BIST 1.151
  • Altın 517,560
  • Dolar 8,4413
  • Euro 9,8943
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı

İZMİR'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kaldığı enkaz altından kendi imkanı ile çıkan 16 yaşındaki Özge Tekçi, yaşamını muhabbet kuşu Şanslı'ya borçlu olduğunu söyledi.
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan 7 katlı 3 bloğun bulunduğu Barış Sitesi'nde enkaz altında kalanlardan Özge Tekçi, mucize eseri kurtuldu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu belirten Tekçi, muhabbet kuşu 'Şanslı' sayesinde hayatının kurtulduğunu söyledi. Evlerinin 7 katlı binanın 5'inci katında bulunduğunu belirten Tekçi, mucize kurtuluşunu şöyle anlattı:

"Gerçekten zor anlardı. Filmlerde gördüklerim gibiydi. Bu yaşadıklarına insan inanamıyor. Deprem sırasında aklıma muhabbet kuşum Şanslı geldi. Yan odaya geçip, kafesiyle birlikte Şanslı'yı aldım. İnsan korkuyla ne yapacağını bilemiyor. ‘Hemen binadan çıkabilirim’ diye düşünüp, merdivenlere doğru yönelip, koşmaya başladım. Koşarken, duvarlar yıkılmaya başladı. Üçüncü kata indiğimde, bina tamamen yıkıldı. Enkazların arasında kaldım. Şanslı'nın kafesi de ezilmişti. Bulunduğum yerde arkama dönemiyordum. Şanslı'nın sesi de çıkmadığı için öldüğünü sandım. Cep telefonumun çalıştığını fark ettim. Güçlükle fenerini açıp, etrafımı görmeye çalıştım. Annemi ve 112 Acil Servis'i arayıp, enkaz altında olduğumu belirtip, yerimi bildirdim. Fenerle etrafıma bakarken, merdiven kenarında bir açıklık olduğunu ve ışık geldiğini gördüm. Yaklaşık 20 dakikalık bir çaba sonucu ışığın geldiği yerdeki tuğlaları kenara atarak, geçebileceğim yer açıp, buradan önce balkona çıktım. Başım, burnum kan içindeydi. Ancak hiçbir şekilde acı hissetmedim. Sonrasında da balkondan atlayıp, enkazdan kurtuldum."

'10 SANİYE OLMASAYDI BELKİ DE ÖLECEKTİM'

Kuşu Şanslı'yı almak için yan odaya gittiği 10 saniyenin hayatını kurtardığını belirten Tekçi, "Eğer 10 saniye olmasaydı. Bir kat daha aşağıya inmiş olacaktım ve tamamen enkazın altında kalıp, dışarı çıkma şansım olmayacaktı, belki de ölecektim" diye konuştu.

'ŞANSLI'NIN YAŞADIĞIIN ÖĞRENİNCE DÜNYALAR BENİM OLDU'

Tekçi, daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:

"Ertesi gün görevliler bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onlara anlatıp, Şanslı'dan bahsettim. Bana kuşumun rengini sordular. 'Yoksa ölüsünü mü buldunuz' dedim. Bunun üzerine bana kuşumun yaşadığını, enkaz altından çıkardıklarını söylediler. O an dünyalar benim oldu. Şanslı'yla beraber büyüdük. Birbirimize çok bağlıyız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu30 Ekim 2020 Cuma 20:21
  • Hem ekonomik hem sağlıklı ulaşım aracı bisiklet Konya'da rağbet görüyor30 Ekim 2020 Cuma 12:49
  • İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı30 Ekim 2020 Cuma 09:39
  • Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor30 Ekim 2020 Cuma 09:22
  • Hafif ticari araç, market önünde yemek yiyenlere çarptı: 8 yaralı29 Ekim 2020 Perşembe 22:28
  • Tarım işçilerinin bulunduğu midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 23 yaralı29 Ekim 2020 Perşembe 21:33
  • 30 yıllık 100 palmiye ağacı yangında küle döndü29 Ekim 2020 Perşembe 20:34
  • Rusya’da hayvanat bahçesinde ABD başkanlık seçimi kehaneti29 Ekim 2020 Perşembe 18:31
  • Hayvanları yangında telef olan köylülere hayvan verildi29 Ekim 2020 Perşembe 18:29
  • Bin kişi, sosyal mesafeli zeybek oynadı29 Ekim 2020 Perşembe 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti