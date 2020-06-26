Depremde okunacak dualar neler?

Deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Sizler için derledik.

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan ard arda depremler büyük korkuya neden oldu. Peki Deprem esnasında kendimizi korunaklı bir alan bulmaya çalışırken aynı zamanda da okuyabileceğimiz dua var mı? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) afetlerde okuduğu dua ne?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) afetlerde okuduğu dua ne?

" Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm. "