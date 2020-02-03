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Depremde ortaya çıkan ışık patlamasının sırrı belli oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem esnasında güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada tartışma konusu olan ışık patlaması bilimsel olarak açıklandı.
Depremde ortaya çıkan ışık patlamasının sırrı belli oldu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem esnasında ilçe merkezindeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sarsıntı başladıktan birkaç saniye sonra Hazar Gölü yakınlarında kilometrelerce uzaklıktan görülen ışık patlaması gerçekleşiyor. 

Sosyal medyada paylaşılan ve merak konusu olan görüntüler internet kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumladı.

"Kayaların içindeki minerallerde elektriksel değişim olduğu için ışıma meydana geliyor"

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy deprem sırasında Hazar Gölü yakınlarında ortaya çıkan ışığın ilçe sakinlerince görüldüğünü söyledi.

Marmara depreminde bloklar arasında 5 metrelik bir yer değişimi olduğunu, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ise 50 santimetrelik değişim meydana geldiğini ve buna bağlı bir enerjinin açığa çıktığını ifade eden Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Fayın harekete geçip deprem ürettiği anda fay zonunda yer alan kayaların içindeki minerallerin gerilmesi dolayısıyla elektriksel özelliklerinde değişim olduğu için bir ışıma meydana geliyor. Nasıl ki bulutlardaki elektrik yükünden dolayı şimşek çakıyorsa bu da benzer bir durum."

"Erciş depremi sırasında yangınlar çıkmıştı"

Deprem anında yaşanan durumun metan gazından kaynaklandığını yönünde görüşler olduğunu aktaran Aksoy, şunları aktardı:

"Erciş depreminde Van gölü kenarında yoğun bir bitki örtüsü, sazlıklar var. O sazlıklar göldeki biriken malzemenin altında kalınca turba dediğimiz kömürleşmeye doğru giden bir süreç başlıyor. Deprem sırasında orada yangınlar çıkmıştı. Bunun bataklık gazı dediğimiz metan gazından kaynaklandığı söylenebilir ancak bizim bölgemiz için metan ya da turba dediğimiz kömürleşme hali söz konusu değil. Hazar Gölü yakınlarındaki ışıma deprem anında kayalardaki minerallerinin elektriksel özelliklerinin değişiminden meydana gelen bir durum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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