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Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Elazığ'ın yanı sıra Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar evlerinde çıkarken, yetkililer kentte herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem, bir yerel televizyonda canlı yayınlanan programda ekranlara yansıdı. Deprem anında yaşanan korku ve panik ekranlara yansıdı.

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