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Depremi 3 gün önceden bilen Dyson Li gündem oldu

Tayvanlı deprem tahmincisi Dyson Li, Türkiye'nin doğusunda büyük bir deprem beklediğini iddia etmişti. Dyson Li'nin bu tahminden 3 gün sonra Elazığ'de 6.8'le sarsıldı. Dyson Li, Manisa depremini de bilmişti.
Depremi 3 gün önceden bilen Dyson Li gündem oldu

Dyson Lin, Twitter'dan yaptığı deprem tahminleriyle sosyal medyanın gündemi oldu. Ulusal Tsing Hua Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olduğunu söyleyen Dyson Lin, ayrıca Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü'nün de kurucusu ve CEO'su.

Dyson Lin, 21 Ocak'ta yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Batı'sında 5 ila 6 büyüklüğünde bir deprem olacağını iddia etti. Dyson Lin'in bu iddiasının ardından Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

IRIS sistemi cihazları bozulduğunda büyük bir deprem olacağını anladığını belirten Dyson Lin'e göre IRIS cihazları büyük sinyaller aldıklarında bozulma eğilimindeler. Dyson Lin, depremleri nokta atışı bilemiyor. Çünkü Dyson Lin, lokasyonları deprem ihtimali olan bölgenin en yakınında bulunan IRIS cihazından alıyor. Ve IRIS cihazından aldığı bilgilerle bölge adına bir tahminde bulunuyor. Bu tahminleri kendi ürettiği Air 2 cihazına ve IRIS sistemine borçlu olan Dyson Lin, yaptığı bir paylaşımda 15 gün içinde Manisa'da 5 ila 6 büyüklüğünde bir deprem daha olacağını iddia etti.

Dyson Lin, paylaşımın ardından iddiasını biraz daha genişletti ve "Belki de biri batıda, biri doğuda olmak üzere iki 5 ila 6 büyüklüğünde deprem olabilir" dedi. Dyson Lin, daha sonra yaptığı paylaşımda Kars'ta büyük bir deprem olacağını iddia etti. Dyson Lin'in bu açıklamasının üstünden çok uzun bir süre geçmedi ve Elazığ'da 6.8'lik deprem yaşandı.

Dyson Lin'in bu tahminleri kendisini sosyal medyada kısa sürede fenomen yaptı.

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