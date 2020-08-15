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Depremin merkez üssüne pedal çevirdiler

17 AĞUSTOS depremiyle ilgili farkındalık oluşturmak için Ankara'dan yola çıkan AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesine geldi.
Depremin merkez üssüne pedal çevirdiler

17 Ağustos depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara'dan yola çıkan milli sporculardan oluşan AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı, sabah erken saatlerinde depremin merkez üssü Gölcük ilçesine ulaştı. Kavaklı sahilinde bulunan anıtın önüne gelen 18 sporcuyu, burada AFAD dalış ekibi karşıladı. Sporcular yanlarında getirdikleri karanfilleri dalış ekibine verdi. Dalış ekibi, deprem anıtının önünden denize girip enkaza karanfilleri bıraktı.

Farkındalık oluşturmak için Ankara'dan yola çıktıklarını söyleyen AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Ömer Faruk Yıldız, "Bisiklet yolculuğumuz güzel geçti. İlk gün biraz tırmanış etapları boldu. Ankara, Bolu, Sakarya ve Gölcük etabını kazasız belasız tamamladık. Ankara'dan yaklaşık 9 saatte buraya geldik. Amacımız depremde yaşamlarını yitirenleri anmak ve farkındalık oluşturmak" dedi.

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