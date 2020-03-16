Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye

ELAZIĞ'da depremzede Elekçi ailesinin engelli fertlerinden Deniz (38) ve Uğur'a (28), İsviçre ve Almanya’daki Türk kökenli hayırsever vatandaşlar tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Doğuştan bedensel engelli Deniz Elekçi ve 1 aylıkken geçirdiği hastalık sonucu zihinsel engelli olan kardeşi Uğur'un akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını öğrenen yardımseverler harekete geçti.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından bir süre çadır kentte kaldıktan sonra Çatalçeşme Mahallesi'ndeki evlerine dönen Elekçi ailesini ziyaret eden yardımseverler, beraberinde getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi Deniz ve Uğur kardeşlere hediye etti.

Anne Yıldız Elekçi (62), maddi imkânsızlıklardan dolayı oğullarına akülü sandalye alamadığını ifade ederek, 2 engelli oğluna yapılan bu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Yardımsever Beyzanur Şahin, Elekçi kardeşler için getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi İsviçre ve Almanya’daki hayırseverlerin desteğiyle aldıklarını söyledi.