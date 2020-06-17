  • BIST 111.001
  • Altın 378,631
  • Dolar 6,8429
  • Euro 7,6958
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

Bingöl Valiliği, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle deprem bölgesinde dağıtımı yapılacak yardımların, AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacağını bildirdi.
Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karlıova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen depremin ardından sivil toplum kuruluşlarının depremzedeler için yardım faaliyetlerinde bulundukları hatırlattı.

"Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki hassasiyetini anlıyor ve önemsiyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kovid-19 pandemi süreci nedeniyle yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak yardımlarda kullanılmış giysi ve benzeri malzemelerin kabul edilmeyeceğini, planlanan yardımların Bingöl Valiliği Deprem Yardım İletişim Merkezine yapılmasını; yardım toplama ve dağıtma ehliyetinin AFAD ve Kızılay koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Libya açıklaması!17 Haziran 2020 Çarşamba 13:47
  • TİHEK haşema ile havuza girilememesini ayrımcılık saydı17 Haziran 2020 Çarşamba 13:40
  • e-Duruşma uygulaması mahkeme salonunda test edildi17 Haziran 2020 Çarşamba 13:39
  • Bakan Pakdemirli: Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz17 Haziran 2020 Çarşamba 13:25
  • Diyarbakır annelerinden Altıntaş: Yeter artık evlatlarımızı bize versinler17 Haziran 2020 Çarşamba 13:24
  • Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak17 Haziran 2020 Çarşamba 13:23
  • Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet17 Haziran 2020 Çarşamba 13:17
  • DSÖ'nün Türkiye yöneticisi duyurdu: Endişelendiren açıklama! En az 6-7 ile çarpmak lazım17 Haziran 2020 Çarşamba 13:15
  • ABD bir FETÖ okuluna daha izin vermedi 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:12
  • Kırgızistan'da yeni hükümet kuruldu17 Haziran 2020 Çarşamba 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti