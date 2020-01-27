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Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor

Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin büyük bölümü kriz merkezince arasında otel, okul, cami, cemevi ile spor salonlarının yer aldığı 43 mekana yerleştirildi.
Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor

Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin ihtiyacı, kriz merkezi koordinasyonunda karşılanıyor.

Bu kapsamda evlerinde hasar oluşan veya yaşadıkları tedirginlik dolayısıyla evlerine giremeyen 15 bini aşkın kişi otel, okul, cami, cemevi, yurt, öğretmenevi ile spor ve konferans salonlarına yerleştirildi. Yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince üç öğün sıcak yemek verilen bu mekanlarda özellikle çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Öte yandan, Kültür Park'ta kurulan çadırlarda barınan ailelerin yemek ve ısınma ile diğer ihtiyaçlarına da hızlı şekilde cevap veriliyor.

Namık Kemal İlkokulunda barınan Melek Koca, depremin ardından önce öğretmenevine ardından okula yerleştirildiklerini söyledi.

Kendilerinin rahat etmesi için yetkililerin gösterdiği çalışmaya vurgu yapan Koca, "İki gündür okulda ne açız ne de susuzuz. Yatacak yerimiz var, çok iyiyiz. Allah devletimizden razı olsun. Dün okulda sıcaktan neredeyse bayılacaktık, çok güzeldi. Herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden, çok çok iyiyiz." dedi.

Depremzedelerden Nergiz Türk de depremin ardından eşiyle barınmak için okula geldiklerine değinerek, yatma ve yemek konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Şahane Mutluay da devletin barınma ve yeme içme konusunda kendilerine her türlü desteği sunduğunu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Okul, cami ve öğretmenevinde konaklama imkanı sağladı. Evlerimizde çatlak var, giremiyoruz. Sık sık artçı depremler olduğu için o tedirginliği sürekli yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Çadırda kalanlara da okula gelmelerini tavsiye ederiz"

Evi hasarlı olduğu için okulda barınan Duriye Yaylagülü de "Eve giremediğimiz için okula geldik, yatak ve battaniye verdiler. Kızılay tarafından da 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Devlet okulu, camileri açtı, yatak, battaniye ve sıcak yemek verdi. Sıcak yerde oturuyoruz. Deprem gecesi dışarıda kaldık, soğuktu. Çadırda kalanlara da okula gelmelerini tavsiye ederiz. Kızılay tarafından da üç öğün yemek veriliyor." diye konuştu.

Kültür Park'taki çadırda kalan Recibe Yıldırım da depremin ardından kendilerine çadır ve diğer yardımların ulaştığını aktararak, "Kamyonlarla yatak, battaniye geldi, yemek dağıtılıyor." dedi.

"Kriz merkezi koordineli bir şekilde çalışıyor"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, depremin ilk anından itibaren acil şekilde gıda yardımlarını ulaştırıp, peşinden sıcak yemek çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Kendilerine yardım ihtiyacı duyulan her yerde hazır bulunduklarını dile getiren Altan, "Özellikle burada kriz merkezi koordineli bir şekilde çalışıyor. Bu koordinasyon neticesinde okullarda barınma mekanları oluşturuldu. Buralara sıcak yemek götürüyoruz. Vatandaşlarımız sunulan bu imkandan lütfen istifade etsinler. Zira okullar hem sıcak hem de sosyal imkanları var." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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