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Depremzelere dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalışınca yakalanıp, tutuklandı 

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkaz bölgelerinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri alıp, satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Şimşek, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Depremzelere dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalışınca yakalanıp, tutuklandı 

Geçen cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışırken, AFAD, Kızılay ve çeşitli belediyeler tarafından depremzedelere yiyecek ile içecek dağıtılmaya başlandı. Bayraklı ilçesinde ise Yavuz Şimşek olduğu saptanan bir kişi, ücretsiz dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp, iş yerlerine satmaya çalışırken görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ücretsiz dağıtılan yiyecek ve içeceklerin olduğu poşetle bir iş yerine girerken görülen Şimşek, kamerayı fark edince hızla dışarı çıkıp, uzaklaşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yavuz Şimşek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, ‘Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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