Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı

ERZURUM'da depresyon tedavisi gören ve daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Leyla G. (69), oturduğu apartmanın 6'ncı katından atladı. Leyla G., olay yerinde hayatını kaybetti.