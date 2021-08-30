Dera'da kuşattığı mahallede ilerleme girişiminde bulunan Esed rejimi güçleri, camiyi bombaladı

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Dera il merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'ni kontrol altına almak amacıyla 3 eksenden ilerlemeye çalışırken bölgeye düzenlenen saldırılarda bir cami hedef alındı.

Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sabah saatlerinden bu yana Dera'da abluka altındaki mahalleye yoğun saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Rejim güçlerinin Dera el-Beled Mahallesi'ne batı ve güneyinden 3 eksenden ilerleme girişiminde bulunduğunu kaydeden Ebu Nokta, mahalledeki eski muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

Kırsal kesimde de rejimin kontrol noktası hedef alındı

Ebu Nokta, Dera ilinin kuzey kırsalında Sanmayn ilçesinde ve batısında yer alan Şeyh Saed beldesindeki yerel halkın ellerindeki hafif silahlarla, rejim bombardımanının odağındaki Dera el-Beled’e destek amacıyla Esed rejiminin yol kontrol noktasını hedef aldığını belirtti.

Rejim güçlerinin düzenlediği saldırılarda bir cami daha vuruldu

Ebu Nokta, rejim güçlerinin Dera el-Beled Mahallesi'nde yer alan El-Mansur Camisi'ni bombaladığını vurguladı.

Böylece rejim güçleri son bir ayda, Dera El-Beled’de yer alan Sa'd Bin Ebi Vakkas, Doktor Gassan Aba Zeyd ve El-Mansur camilerini hedef aldı.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Ebu Nokta, dün rejim güçleri ile müzakereleri yürüten Dera Merkezi Komitesinin (Dera Uzlaşı Merkezi), Esed rejiminin taleplerine ısrar etmesi ve bölgeyi askeri güçle ele geçirmeye çalışması nedeniyle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladığını söyledi.

Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı. 26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri, mahalleyi 29 Temmuz'dan bu yana aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef alıyor.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.