Dera'ya baskın: 70'ten fazla asker esir alındı

Esed rejimi, güneydeki Dera'da yaşayan muhaliflerden silahlarını teslim etmelerini istedi. Taraflar arasında anlaşma imzalandı ama rejim saldırı başlattı. Muhalifler 22 güvenlik noktasını ele geçirdi. 70 asker ve İranlı milis esir alındı.

Suriye’de Esed rejimi yeni göçleri tetikliyor. Bu kez kaosun adresi ülkenin güneyindeki Dera. Rejim, 25 gün önce şehirde muhaliflerin yaşadığı El Beled Mahallesi’ni ablukaya alıp halktan silahlarını istemişti. 1 aydan fazla süredir abluka altında tutulan mahallede muhalifler hafif silahların tümünü teslim etme konusunda rejimle anlaştı. Ablukanın kalkmasını isteyen siviller 150’den fazla silahı teslim etmesine rağmen rejim anlaşmayı çiğneyip bölgeye askeri operasyon başlattı. Tank ve toplarla mahalleye saldıran rejim, evlere baskın düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı. Bunun üzerine muhalifler karşı saldırıya geçerek rejimi ve İran destekli milisleri püskürttü. Batı kırsalında 14, doğuda 8 güvenlik noktası muhaliflerin eline geçti. Rejime bağlı 70 asker esir alındı.

15 SİVİL CAN VERDİ

Rejimin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ise ilk belirlemelere göre, Yadude’de bir anne ve 3 çocuğu dahil 6, Casem’de 2, İnhıl’da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 15 sivil yaşamını yitirdi.

TEK CEVAP TÜRKİYE'DEN GELDİ

Dera’nın güvenliğinden sorumlu ülkelerle bir araya gelemediklerini belirten Suriye Ulusal Muhalefet Güçleri Koalisyonu üyesi Muhammed Kaddah, "Koalisyon başkanı Ürdün, ABD ve İngiltere ile iletişim kurmaya çalışırken, pazartesi günü Türkiye ile Dera krizini görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Ürdün, İngiltere, Rusya ve ABD 3 yıl önce Dera’da gerçekleşen yerleşimin garantörleri. Dera halkını kurtarmak ve müdahale etmek için birçok uluslararası partiye telgraflar gönderdik ama yanıt alamadık" dedi.

DERA'DA AĞIR SİLAHLAR 2018'DE SUSTURULMUŞTU

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled ve Basra Şam'da hafif silahlarla varlık gösteriyor.