Derbi seyircisiz mi oynanacak? Spor müsabakaları seyircisiz mi oynanacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı.

Sözcü Kalın yeni tip koronavirüs (KOVİD-19)’e karşı alınan kararlara ilişkin akıllarda kalan Spor müsabakaları seyircisiz mi oynanacak? Derbi seyircisiz mi oynanacak? soruları da yanıtladı Spor karşılaşmaları seyircisiz mi oynanacak? Spor müsabakaları seyircisiz mi oynanacak? Derbi seyircisiz mi? Derbi seyircisiz mi oynanacak? Gibi soruların cevapları haberimizde…

Spor karşılaşmaları seyircisiz mi oynanacak? Derbi seyircisiz mi? Spor müsabakaları seyircisiz mi oynanacak? Derbi seyircisiz mi oynanacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Beştepe’de yapılan toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamasında;

Spor müsabakaları seyircisiz mi oynanacak? Derbi seyircisiz mi oynanacak?

Spor müsabakaları seyircisiz

"Uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler analizler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır." diyen Kalın, şunları kaydetti:

Spor müsabakaları seyircisiz mi oynanacak? Derbi seyircisiz mi oynanacak?

"Özellikle spor faaliyetlerinde böyle kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevlileri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır. Tabii vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da bugün gündeme alınan başlıklardan biriydi. Tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet ertelemeleri, yönündedir. Daha önce sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, karantina altına almaları büyük önem arz etmektedir. Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

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