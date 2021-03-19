Derbide Beşiktaş iç saha, Fenerbahçe ise deplasman performansına güveniyor

Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde, siyah-beyazlılar iç sahada, sarı-lacivertliler ise deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç saha karşılaşmaları dikkate alındığında en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor.

Yaptığı 29 karşılaşmada elde ettiği 58 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise dış saha maçları göz önünde bulundurulduğunda ligde en fazla başarı sağlayan ekip olarak göze çarpıyor.

Beşiktaş, iç sahada en başarılı takım

Siyah-beyazlı takım, ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor.

İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı.

Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, deplasmanda başka

Sarı-lacivertli takım, 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istediği bu sezon dış sahada başarılı bir grafik çiziyor.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın yüzde 60,3'ünü dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.