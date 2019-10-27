Derbide gülen taraf Beşiktaş oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı Umut Nayir'in tek golüyle yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 69. dakikada Umut Nayir'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş son 3 maçta 7 puan alarak 12 puana yükseldi. Galatasaray ise ilk haftadaki Denizlispor maçının ardından sezonun 2. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti.

Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Jean Michael Seri yedeğe çekilirken, oğlu ameliyat edilen Ryan Donk ise kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide bu futbolcuların yerine Mario Lemina ile Sofiane Feghouli forma giydi.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte Beşiktaş, Galatasaray'a göre daha etkili bir oyun sahaya yansıtırken, ilk tehlike 1. dakikada geldi. Bu dakikada siyah-beyazlılar sağ taraftan etkili geldi. Diaby'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Umut Nayir dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top kaleci Muslera'da kaldı.

Galatasaray ilk 10 dakikada üst üste pas hataları ve organizasyon eksiklikleri ile göze çarparken, Beşiktaş bu bölümde sarı-kırmızılıların hatalarını değerlendirmekte eksik kaldı.

9. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Muslera topu oyuna sokarken hata yaptı. Topla buluşan Diaby iyi bir vuruş çıkaramadı. İlk yarının kalan bölümünde iki takımın da etkili sayılabilecek bir pozisyonu olmadı ve 45 dakika golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısına da Beşiktaş daha etkili başladı ve 46. dakikada siyah-beyazlılar oldukça önemli bir pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

Caner savunma arkasına çok güzel bir pas gönderdi. Topa hareketlenen Diaby öndeki Muslera'yı aşırtma bir vuruşla avlamak istedi fakat Uruguaylı kaleciden çok güzel bir kurtarış geldi.

İki takımın da ortaya koyduğu futbol teknik adamlar tarafından yeterli görülmeyince oyuna müdahaleler geldi. Beşiktaş'ta Lens'in yerine Ljajic oyuna dahil olurken, Galatasaray'da ise Belhanda'nın yerine Emre Mor oyuna giren isim oldu. Beşiktaş'ın golü de bu değişikliğin hemen sonrasında oldu.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner yine ön direğe ortasını yaptı. Kale sahasına hareketlenen Umut rakibine rağmen kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi.

Geriye düştükten sonra Galatasaray'da Fatih Terim oyuna yine müdahale etti ve 78. dakikada iki değişiklik birden geldi. Feghouli ve Lemina kenara gelirken, Seri ve Adem Büyük oyuna dahil olan isimler oldu.

Kalan bölümde de Galatasaray etkili olamadı ve Beşiktaş bu kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.