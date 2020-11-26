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Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 22 maçta hakemler, toplam 16 kırmızı ve 131 sarı kart gösterdi.
Derbide kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 22 müsabakada hakemler toplam 16 kırmızı ve 131 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe 6 kırmızı, 63 sarı kart gördü
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbide 69 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 63 de sarı kart gördü.

Beşiktaş daha hırçın
Rekabetteki son 22 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 10 kırmızı ve 68 sarı olmak üzere toplam 78 kartla cezalandırıldı.

Son derbide 1 kırmızı, 7 sarı kart
İki takım arasında yapılan son müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 7 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, 8 kez kartına başvurdu.

Fenerbahçe'den Vedat Muric'i kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci, Simon Falette, Jailson Marques Siqueira ve Deniz Türüç'e sarı kart gösterdi. Söz konusu müsabakada Beşiktaş'tan ise Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jeremain Lens sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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