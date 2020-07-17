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Derbinin anahtarı ilk gol

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. İki takım arasında oynanan son 30 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.
Derbinin anahtarı ilk gol

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazar günü derbi maçta karşılaşmaya hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 30 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 26'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 18 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada ise Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe 18, Beşiktaş 11 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 30 karşılaşmada Fenerbahçe 18, Beşiktaş 11 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 14'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 11 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6'sında eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

1 maçta hükmen yenilgi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan bu 29 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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