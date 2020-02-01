Derbinin kazananı Trabzon

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Alexander Sörloth ve Filip Novak atarken, Fenerbahçe'nin tek sayısı Max Kruse'den geldi.

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Hüseyin Çimşir'in takımı Trabzonspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

SÖRLOTH 16. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe henüz ilk dakikada Max Kruse'nin golüyle öne geçerken 15. dakikada Alexander Sörloth bu gole yanıt verdi.

Bordo mavililerde Filip Novak 32. dakikada takımını öne geçirdi. Sörloth ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Fenerbahçe'de Luis Gustavo uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 38 yaparken, Fenerbahçe 37 puanda kaldı.

Trabzonspor galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçe ise 4 hafta sonra yenildi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE İLK DAKİKADA GOLÜ BULDU

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikasında golü buldu. Mikel'in Ozan'ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu.

Böylece Kruse bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Kruse son beş maçta ise dördüncü golünü attı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Sosa'nın sol kanattan serbest vuruşta yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin ceza alanı içinde topa elle müdahale ettiği itirazlar yapıldı ancak hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.

SÖRLOTH YİNE ATTI

Ekuban'ın ara pasını ceza sahasında kontrol eden Sörloth, dakikalar 15'i gösterdiğinde dar açıdan Altay'ı mağlup etti. Böylece Sörloth bu sezon Süper Lig'deki 16. golünü atmış oldu.

NOVAK TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Trabzonspor'un Çekyalı yıldızı Novak, 32. dakikada takımını üstünlüğe taşıdı. Sosa'nın arka direğe yaptığı ortasına Campi kafayı vurdu, içerde yükselen Novak'ın kafa vuruşu ise ağlarla buluştu.

Fenerbahçe'de pozisyon öncesinde Sörloth ile Serdar Aziz'in hava topu mücadelesinin ardından verilen korner kararının hatalı olduğu ve topun en son Sörloth'un müdahalesiyle dışarı gittiği yönünde itirazlarda bulunuldu.

Maçta ilk devrenin sonu yaklaşırken Fenerbahçe iki fırsattan yararlanamadı. 42. dakikada Isla'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Muriqi'in vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

44'te ise ceza sahasının sağ çaprazında Muriqi'in pasıyla topla buluşan Tolga'nın vuruşunu kaleci Uğurcan bir kez daha kornere çeldi. İlk devre Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

GUİLHERME İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor ikinci yarıya Yusuf Sarı'nın yerine yeni transfer Guilherme'yi alarak başladı.

52'de Trabzonspor gole yaklaştı. Pereira sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu, vuruşu Jailson'a çarpıp kornere gitti. 54'te ise Kruse'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Trabzonspor'da 83. dakikada Badou Ndiaye'nin yerine Doğan Erdoğan oyuna girdi. Senegalli oyuncu alkışlarla kenara geldi.

84'te Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Novak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İki dakika sonrasında Trabzonspor'da Jose Sosa, hakeme itirazdan sarı kartla cezalandırıldı

Karşılaşmanın sonuna en az beş dakika uzatma ilave edildi.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe son dakikada mutlak bir golden oldu. Emre'nin ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse'nin vuruşunu kaleci Uğurcan inanılmaz bir şekilde kurtardı.

90+5. dakikada Sturridge'in attığı gol ofsayt kararıyla hakem Ali Palabıyık'ın kararıyla iptal edildi.

Fenerbahçe'de Luis Gustavo uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bordo mavililer mücaleyi 2-1 kazanmasını bildi.