Derbiyi kim yönetecek?

MHK'nın önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisini, Fırat Aydınus ile Halil Umut Meler ikilisinden birine vermesi bekleniyor.

F.Bahçe-G.Saray maçına 1 hafta olmasına rağmen futbolseverler, derbiyi yönetecek hakemi şimdiden merak etmeye başladı.

Adayları bir bir eleyen Merkez Hakem Kurulu'nın kritik karşılaşmaya iki isimden birini ataması bekleniyor.

Derbiyi, Fırat Aydınus ya da Halil Umut Meler'den birine vermeyi planlayan kurulun, hafta içi toplanıp hakemi belirleyeceği öğrenildi.

Kadıköy'de oynanacak dev karşılaşma 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.