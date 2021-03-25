  • BIST 1.418
  • Altın 442,732
  • Dolar 7,9420
  • Euro 9,3837
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Derbiyle veda eden 5 Ocak Fatih Terim Stadı, sevince ve hüzne sahne oldu

Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla profesyonel spor müsabakalarına veda eden 5 Ocak Fatih Terim Stadı, hizmet verdiği 83 yıl boyunca taraftarların hüznüne ve mutluluğuna şahitlik etti.
Derbiyle veda eden 5 Ocak Fatih Terim Stadı, sevince ve hüzne sahne oldu

Adana'da 1938 yılında inşa edilen 16 bin 231 seyirci kapasiteli 5 Ocak Fatih Terim Stadı, şehrin iki önemli takımı Adana Demirspor ve Adanaspor'un önemli başarılarına ev sahipliği yaptı.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig maçlarının oynandığı kentte önemli takımları ağırlayan 5 Ocak Fatih Terim Stadı, hizmet verdiği 83 yılda hem mutluluklara hem de üzüntülere sahne oldu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 2-2 biten Adanaspor-Adana Demirspor derbisiyle profesyonel spor müsabakalarına veda etti.

İhaleye çıkarılarak yerine millet bahçesi yapılması planlanan statta, bu sürede genç ve amatör takım maçları oynanıyor.

Çokduygulu: "Anılar, hüzünler sevinçler yaşadık"
Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, gençliğinden beri 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gittiğini söyledi.

Çokduygulu, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda anılar biriktirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın zemininin toprak halini hatırlarım. Türkiye'nin hiçbir yerinde 5 Ocak Fatih Terim Stadı gibi şehrin ortasında bir stat yok. Burada anılar, hüzünler, sevinçler yaşadık. Birçok yıldızlar yetişti. Türkiye'de dünya markası Fatih Terim buradan çıktı. Bunu gururla söylüyoruz. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın anıları farklı ama artık ömrünü tamamladı. Son maçın Adanaspor'la oynanması 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na ayrı bir anlam kattı. Gönül isterdi ki son maçta taraftar da olsun."

Doygun: "Veda açısından güzel bir sondu"
Adanaspor Basın Sözcüsü Erkin Doygun da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na ilk defa çocukken babasıyla gittiğini anlattı.

Turuncu-beyazlı ekibe o dönemde gönül verdiğini aktaran Doygun, "Benim 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda taraftar olarak geçirdiğim dönemler var. Daha sonra yönetici olarak geçirdiğim dönemler var. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ben yöneticiyken Süper Lig'e çıktığımız dönem oldu. Üzüntülü anlar da sevinçli anlar da yaşadık, bir hikayemiz var." diye konuştu.

Doygun, stada Adana derbisiyle veda ettiklerini anımsatarak, "5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan Adana Demirspor derbisinde iki arada bir derede kaldık. Derbiyle eski stada veda etmek mi yoksa derbiyle yeni statta başlamak mı güzel? Açıkçası ikisi de güzel olurdu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na Adana derbisiyle veda edildi. Veda açısından güzel bir sondu. Yeni Adana Stadı'nda, Adana derbisiyle başlamak da güzel bir başlangıç olurdu ama o hikaye bu şekilde yazıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor Avcı yönetiminde deplasmanda mağlup olmadı25 Mart 2021 Perşembe 11:54
  • İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda finale yükseldi25 Mart 2021 Perşembe 10:47
  • 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'daki meşale turu Fukuşima'da başladı25 Mart 2021 Perşembe 10:47
  • İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaz'a övgü25 Mart 2021 Perşembe 10:26
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak25 Mart 2021 Perşembe 09:47
  • Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi25 Mart 2021 Perşembe 09:46
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak25 Mart 2021 Perşembe 09:20
  • 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk günündeki maçlar tamamlandı25 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaz'a övgü25 Mart 2021 Perşembe 09:18
  • Milli Takım'a bir isim daha çağrıldı24 Mart 2021 Çarşamba 15:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti