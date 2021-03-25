Derbiyle veda eden 5 Ocak Fatih Terim Stadı, sevince ve hüzne sahne oldu

Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla profesyonel spor müsabakalarına veda eden 5 Ocak Fatih Terim Stadı, hizmet verdiği 83 yıl boyunca taraftarların hüznüne ve mutluluğuna şahitlik etti.

Adana'da 1938 yılında inşa edilen 16 bin 231 seyirci kapasiteli 5 Ocak Fatih Terim Stadı, şehrin iki önemli takımı Adana Demirspor ve Adanaspor'un önemli başarılarına ev sahipliği yaptı.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig maçlarının oynandığı kentte önemli takımları ağırlayan 5 Ocak Fatih Terim Stadı, hizmet verdiği 83 yılda hem mutluluklara hem de üzüntülere sahne oldu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 2-2 biten Adanaspor-Adana Demirspor derbisiyle profesyonel spor müsabakalarına veda etti.

İhaleye çıkarılarak yerine millet bahçesi yapılması planlanan statta, bu sürede genç ve amatör takım maçları oynanıyor.

Çokduygulu: "Anılar, hüzünler sevinçler yaşadık"

Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, gençliğinden beri 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gittiğini söyledi.

Çokduygulu, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda anılar biriktirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın zemininin toprak halini hatırlarım. Türkiye'nin hiçbir yerinde 5 Ocak Fatih Terim Stadı gibi şehrin ortasında bir stat yok. Burada anılar, hüzünler, sevinçler yaşadık. Birçok yıldızlar yetişti. Türkiye'de dünya markası Fatih Terim buradan çıktı. Bunu gururla söylüyoruz. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın anıları farklı ama artık ömrünü tamamladı. Son maçın Adanaspor'la oynanması 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na ayrı bir anlam kattı. Gönül isterdi ki son maçta taraftar da olsun."

Doygun: "Veda açısından güzel bir sondu"

Adanaspor Basın Sözcüsü Erkin Doygun da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na ilk defa çocukken babasıyla gittiğini anlattı.

Turuncu-beyazlı ekibe o dönemde gönül verdiğini aktaran Doygun, "Benim 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda taraftar olarak geçirdiğim dönemler var. Daha sonra yönetici olarak geçirdiğim dönemler var. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ben yöneticiyken Süper Lig'e çıktığımız dönem oldu. Üzüntülü anlar da sevinçli anlar da yaşadık, bir hikayemiz var." diye konuştu.

Doygun, stada Adana derbisiyle veda ettiklerini anımsatarak, "5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan Adana Demirspor derbisinde iki arada bir derede kaldık. Derbiyle eski stada veda etmek mi yoksa derbiyle yeni statta başlamak mı güzel? Açıkçası ikisi de güzel olurdu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na Adana derbisiyle veda edildi. Veda açısından güzel bir sondu. Yeni Adana Stadı'nda, Adana derbisiyle başlamak da güzel bir başlangıç olurdu ama o hikaye bu şekilde yazıldı." ifadesini kullandı.