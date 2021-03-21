Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen ancak pandemi süreci nedeniyle ertelenen ‘‘Tüketici Hakları’’ konulu resim ve karikatür yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüketici hakları konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik proje ve çalışmalarda yer almaya devam ediyor.

Bilinçli tüketim alışkanlığının edinilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği sürecini yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı ile genç nesillerde tüketici hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl düzenlenen ancak pandemi süreci nedeniyle ertelenen “Tüketici Hakları” konulu resim ve karikatür yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

KAZANANLARA BİLGİSAYAR VE TABLET HEDİYE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ödül törenine; Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ödül kazanan okulların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

‘‘Tüketici Hakları’’ konulu resim ve karikatür yarışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi özel ödülü alan öğrencilere bilgisayar, il birinciliğini kazanan öğrencilere ise tablet hediye edildi.

TÜKETİCİ HAKLARININ EN ANLAMLI ANLATIMI: RESİM VE KARİKATÜR

1948 yılında ilan edilen İnsan Hakları Beyannamesini hatırlarak dünyanın en önemli sorunlarından birinin tüketici hakları olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, katıldığı ödül töreninde şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi belediyede ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Zabıta Daire Başkanlığımızın da katkılarıyla düzenlenen resim ve karikatür yarışması, farkındalığın artırılması ve toplumun bilinçlenmesi için önemli bir çalışma. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın döneminde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda tüketici haklarının önemli bir konu olduğunun farkındayız ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.’’

Tüketici haklarının resim ve karikatürle anlatımının etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da ödül kazanan öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ‘Tüketici Hakları’ konulu resim ve karikatür yarışması düzenlemişti. İl birinciliğini ve Büyükşehir Belediyesi özel ödülünü kazanan öğrencilerimize pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız ödül törenini gerçekleştirdik. Öğrencilerimize Başkanımız Mansur Yavaş’ın adıyla ödüllerini takdim ettik” dedi.

Resim ve karikatür yarışmasında ödül kazanan öğrenciler ise kendileri için ödül töreni düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Özgür Yücesoy: “Prof.Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu’nda okuyorum. Resim yarışmasında özel ödül ile bilgisayar kazandım. Tören için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Merve Nur Kaynak: “Ali-Hasan Coşkun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyorum. Yarışmada Ankara Büyükşehir Belediyesi özel ödülünü aldım. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”