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Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü

Hakkâri'nin Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde, bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü.
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Umurlu köyünde saat 14.00 sıralarında, Nizam Tekin'e ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Derecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında, ahırda bulunan 7 büyükbaş öldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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