  • BIST 1.107
  • Altın 458,462
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6488
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Dereli'de selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor

Giresun'un Dereli ilçesi merkezine selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Dereli'de selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor

Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işlemi, Giresun'un yanı sıra çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesi yardımıyla sürüyor. 

Caddede biriken hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor.

Bu alanda bulunan iş yerlerinin çoğunda biriken malzeme ise hem ekiplerin hem de vatandaşların yoğun çalışmalarıyla temizlendi.

Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanan ilçe merkezinin yüzde 80'ine dün itibarıyla enerji verildi.

Temizlik çalışmaları, moloz, hafriyat ve bazı binaların yıkım işlemlerinin ardından Dereli merkezde geçici olarak elektriğin tüm binalara verilmesi için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri de devam ediyor. Vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.

Vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere, Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütlerince sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:31
  • İki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verildi27 Ağustos 2020 Perşembe 10:18
  • Türkiye yeni NAVTEX yayınladı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:17
  • Örgütten kaçıp teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:09
  • Dereli'de selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor27 Ağustos 2020 Perşembe 10:07
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor27 Ağustos 2020 Perşembe 09:36
  • Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha yakalandı27 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
  • Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı27 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Ağustos 2020 Perşembe 09:34
  • Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü27 Ağustos 2020 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti