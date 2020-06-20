  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza uygulandı.
Dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza uygulandı.

Sarpdere ile Armutveren köyleri arasındaki Büyük Dere'ye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.T'nin dereye akülerle elektrik akımı vererek balık avladığını belirledi.

Şüphelinin çantasında 35 benekli alabalık ele geçirildi.

Balık avında kullanılan akü, voltaj düzenleyici cihaz ve kablolara el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 10 bin lira ceza yazılan İ.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür20 Haziran 2020 Cumartesi 12:43
  • Sosyal mesafeyi unutuldu20 Haziran 2020 Cumartesi 12:00
  • Kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen teröristlere operasyon20 Haziran 2020 Cumartesi 11:59
  • Eğlence merkezinde 25 kişiye para cezası20 Haziran 2020 Cumartesi 11:58
  • DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı20 Haziran 2020 Cumartesi 11:52
  • Dışişleri Bakanlığı: Türkiye uluslararası çabalarını sürdürüyor20 Haziran 2020 Cumartesi 11:52
  • Soylu'dan Bingöl'de deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama20 Haziran 2020 Cumartesi 11:51
  • 800 yıllık Kayseri Kapalı Çarşı esnafı umudunu gurbetçilere bağladı20 Haziran 2020 Cumartesi 11:51
  • Faruk Güllü'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı20 Haziran 2020 Cumartesi 11:34
  • Mülteciler pandemide sağlık haklarına erişimde sıkıntılar yaşadı20 Haziran 2020 Cumartesi 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti