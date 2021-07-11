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Deri sektöründen yılın ilk 6 ayında 793 milyon dolarlık ihracat

Deri ve deri mamulleri sektörü, geçen ay 153 milyon 108 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken ilk 6 ayda 793 milyon dolarlık dış satıma imza attı.
Deri sektöründen yılın ilk 6 ayında 793 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Haziran 2020'de 101 milyon 137 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 51,4 artarak 153 milyon 108 bin dolara ulaştı.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Deri ve deri mamulleri sektörünün haziran ayında en fazla ihracat yaptığı ülke Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya'ya geçen ay 14 milyon 567 bin dolarlık ihracat yapıldı. Rusya'yı, 10 milyon 978 bin dolar ile Almanya ve 8 milyon 673 bin dolar ile Irak takip etti.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, “2021 yılının ilk yarısında deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık artışla 793 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl sonu hedefimiz olan 2 milyar dolarlık ihracat rakamına bir adım daha yaklaştık.” diye konuştu.

2021 yılı ocak-haziran döneminde Kovid-19 salgının sıkıntıları hissedilmeye devam ediliyor olsa da deri ve deri mamulleri ihracatını artırmayı başardıklarını kaydeden Şenocak, şunları söyledi:

“Bu dönemde alım gücü yüksek OECD ülkelerine ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 357 milyon dolar oldu. AB ülkelerine ise yüzde 17’lik bir artışla 292 milyon dolarlık ihracat sağladık. Yine bu dönemde Almanya’ya 62 milyon dolar, Rusya’ya 61 milyon dolar, Irak’a 42 milyon dolar, İtalya’ya 42 milyon dolar ve İspanya’ya 35 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ilk 10 ülke içerisinde en çok ihracat artışı yaşadığımız ülke ise yüzde 61 artış ve 31 milyon dolarla İngiltere oldu.”

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de sektörün Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeyi sürdürdüğünü vurguladı. Sektörün ilk altı aylık ihracat performansının, 2019 rakamlarının yakalanacağını hatta geçileceğini gösterdiğini kaydeden Gözmen, "Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan bir sektörüz. Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasından tam 5 gün sonra Antalya'daki fuarımızın kapılarını açtık. Kısa sürede yabancı alım heyetlerini üreticilerimizle buluşturduk. Fuarımızda yaklaşık 60 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yakaladık. İhracatçı bir sektör olarak potansiyel ihracat pazarlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Rusya sektörümüz için en önemli pazarlardan ancak TDKD olarak her zaman alternatif ülkelere gitmenin gayreti içerisindeyiz. İstikrarlı ekonomik büyümenin yolu sürdürülebilir ihracattan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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