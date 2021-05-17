Derman Market 9 bin kişiye kucak açtı

Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde, Yenimahalle esnafı ve bağışçıların yardımlarıyla oluşturduğu Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

Yenimahalle’de dayanışmayı ve ilçe sakinleri arasında paylaşmayı artırmak amacıyla yaklaşık 6 ay önce hizmete açılan Derman Market’te 9 bin vatandaş, pandemi nedeniyle randevulu sistemle ihtiyaçlarını giderdi. 6 bin ilçe sakini derman marketten gıda ve temizlik malzemesi alırken 3 bin vatandaş da giyim ihtiyacını karşıladı.

Randevulu alışveriş

Pandemi nedeniyle markette kalabalığın önüne geçmek için belirli bir sıraya koyulan ve alışveriş yapacak aileleri bir gün önceden SMS ile bilgilendiren market yetkilileri, alışveriş öncesi ise ihtiyaç sahibi ailelerin hes kodu sorgulamasını ve ateş ölçümlerini yaparak Derman Market’ten alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor.

Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, günlük ortalama yüz ihtiyaç sahibi aileye temizlik, gıda, giyim ve ayakkabı gibi 50 çeşit ürünü temin etme şansı sunuyor. Ekonomik sıkıntı çeken ve belediye ekipleri tarafından tespit edilen aileler, kartlarına yüklenen puanlarla 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabiliyor.

Yenimahalle, Sosyal Belediyecilikte örnek

12 yıldır Yenimahalle’de gerek YeniKart gerek HalkKart ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin uygulandığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Derman Market projesi ile esnaf ve üreticimizi ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimizle buluşturduk. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nebze faydalı olabiliyorsak bizden daha mutlu kimse olamaz” dedi.