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Derme çatma barakada yalnız yaşayan yaşlı kadın, yardım bekliyor

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde 10 yıl önce eşi öldükten sonra derme çatma barakada yalnız yaşamaya başlayan, çocuklarının da ilgilenmediği Emine Tek (76), yardım bekliyor. 
Derme çatma barakada yalnız yaşayan yaşlı kadın, yardım bekliyor

İlçeye balı Sarıkavak Mahallesi'nde bir araziye sac levhalarla kurduğu derme çatma barakada elektrik, su ve kış günü ısınacağı bir soba olmadan hayatta kalmaya çalışan Emine Tek, yetkililerden yardım istedi. 3 çocuğunun sahip çıkmadığı Emine Tek, rüzgar ve yağmuru içeriye sızdıran barakada mahallelinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor. 

Eşinin 10 yıl önce öldüğünü ve daha sonra yalnız yaşamaya başladığını anlatan Tek, "Gece yatarken korkuyorum. Dua edip yatıyorum, 'Allah kötülerle karşılaştırmasın' diye. Bakanım yok. Oğlum vardı, 'Kimliğini gönder' dedi, göndermeyince canı sıkıldı, 'Ne halin varsa gör' dedi. Birkaç senedir gelmiyor bile. Çok üşüyorum, hastayım zaten, her yerim sakat. Doktora götürdüler, yardım ederiz dediler ama yapmadılar. 65 yaş aylığımla alıyorum odunu. 10 seneyi geçti yalnız yaşıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Emine Tek'in komşusu İsa Oğuz da, “Kimsesi olmadığı için burada yaşıyor. Başka çaresi yok. Durumu hiç yok. Çocukları var ama hepsi terk etti. Komşular yardım ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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