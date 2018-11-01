Eskişehir'de kumar operasyonu: 23. kez gözaltına alındı

Ülke genelinde dernek, lokal adı altında kurulup kumar oynatan mekanlara operasyonlar düzenlenip cezalar kesiliyorsa da kimileri bu illetten geri durmuyor. Son örnek Eskişehir’den: Tam 23 defa gözaltına alındı akıllanmadı, yine kumarda yakalandı.

TÜRKİYE genelinde değişik isimlerle kurulan lokal ve derneklerin bazıları kumar oynattıkları iddia ve baskınlarıyla gündeme gelebilirken, sadece Eskişehir ’de son 10 ayda bu tür yerlerde kişilere 1,7 milyon lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

Ceza kesilen vatandaşlardan biri ise ayrıca dikkat çekti. Bu kişi daha önce kumardan 23 defa gözaltına alınıp, 5 bin 957 lira cezaya çarptırılmış biri.

Eskişehir'de kumar operasyonu bilançosu

CHP’li Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir'de "tespih, kuş ve kızıl geyik sevenlerle kalp pilliler" gibi isimlerle kurulan bazı derneklerin yönetim binaları ile lokallerine son 10 ay içinde enmiyet asayiş birimlerince çok sayıda operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 1,7 milyon lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, "tespih, kuş ve kızıl geyik sevenlerle kalp pilliler" gibi isimlerle kurulan bazı dernek binalarında kumar oynatıldığını belirleyince operasyon düzenliyor.

Yasa ve yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen bu dernekler mühürlenirken, güvenlik kameraları ve "erkete" tabir edilen gözcüler sayesinde baskınlardan kurtulmak isteyenlere göz açtırılmıyor.

Gizli geçit, tavan arası, sonradan yapılan zula, kalorifer peteği yerleştirilen duvarların arkası, havalandırma boşlukları gibi yerlere saklanan kumar ve tombala makineleriyle ekipmanları polis ekiplerince bir bir açığa çıkarılıp, haklarında işlem yapıldı / yapılıyor.

Eskişehir’de özel ekip, bu yıl kasım ayına kadar 6 bin 820 kişiye 1 milyon 766 bin 380 lira idari para cezası kesti.

Operasyonlarda yakalanan ve hakkında birçok kez işlem yapılanlar arasında biri vardı ki pes dedirtti.

Bu kişi daha önce 23 defa gözaltına alınıp 5 bin 957 lira ceza kesilen biri ancak halen akıllanmamış, kumar oynamaya devam ediyor.

Eskişehir Asayiş Şubesi bünyesindeki özel ekip, 2014 ile Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 400 tombala makinesi, 400 televizyon, 250 güvenlik kamerası, 30 monitör, 50 amatör telsiz ve 20 de kamera kayıt cihazı ele geçirdi.

