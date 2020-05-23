Dernekte kumar partisine baskın!

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirleri hiçe sayarak, bir dernekte kumar oynayan 29 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere 100 bin lira para cezası kesildi.

İstanbu Bağcılar'da ihbar üzerine Emniyet ekiplerince yapılan kontrollerde, dernekte işletme sorumlusu İsmet K. ile birlikte 29 kişinin bulunduğu ve bir masada 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

100 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Suçüstü yakalanan 29 kişinin her birine iki farklı maddeden ceza uygulandı. 29 kişinin her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180 lira olmak üzere toplam 92 bin 220 lira, kumar oynadığı anlaşılan 5 şahsa da ayrıca "Kabahatler Kanununa Muhalefet"ten 6 bin 125 lira para cezası verildi. Ruhsatsız dernek lokali ise polis ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Lokalde kumar oynatan ve hakkında tahkikat başlatılan dermek sorumlusu İsmet K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.