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Derse dans ve egzersizle başlıyorlar

Tekirdağ'da bir ilkokulda hayata geçirilen uygulamayla öğrenciler, sabah derse girmeden önce müzik eşliğinde dans edip egzersiz yapıyor.
Derse dans ve egzersizle başlıyorlar

Tekirdağ'da bir ilkokulda öğrenciler, sabah derslerine girmeden önce dans edip egzersiz yapıyor.

Yavuz Mahallesi'ndeki Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın, yeni eğitim öğretim yılının başında, öğrencilerinin motivasyonunu artırmak için uygulama başlattı. Buna göre okuldaki 550 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde sabah derse girmeden müzik eşliğinde 10 dakika dans edip egzersiz yapıyor. Neşeli bir şekilde dans eden ve egzersizlerini tamamlayan öğrenciler, ardından sınıflarına gidiyor.

"Okula daha keyifli geliyorlar"

Okul Müdürü Aydın, çocukların her zaman sanatsal, sportif ve kültürel yönlerini geliştirmek için öğretmenlerle çaba içerisinde olduklarını söyledi. Bu sene de farklı bir uygulama yapmak istediklerini belirten Aydın, "Sabahları öğrenciler okul bahçesinde toplanıp müzik eşliğinde dans ediyor. Çocukların ritim duygularının gelişmesini, sabah açılıp kendilerine gelmelerini, derse uykuları açılmış, keyifli bir şekilde girmelerini amaçladık." dedi.

Aydın, uygulamadan öğrenci, veli ve öğretmenlerin çok memnun olduğunu ifade etti.

Sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikleri destekleyen bir okul olarak eğitim hayatına devam edeceklerini vurgulayan Aydın, "Çocuklar artık okula daha keyifli geliyor. Devamsızlık sorunu olan öğrencilerin de sabahları geç kalmayacağını düşünüyoruz. Çocuklar 'Okula gidip dans edeyim' diye erkenden gelmeye başladı." diye konuştu.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Üçüncü sınıf öğrencisi Melis Neva Eker ise uygulamanın ardından okula severek geldiğini anlatarak "Sabahları okula gelip dans etmek bize sabah sporu gibi oluyor. Çok eğleniyoruz. Güne hareketli başlamak çok güzel." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Gündağ da dersten önce dans etmenin çok eğlenceli olduğunu ve uykusu kaçtığı için sınıfa daha dinç gittiğini dile getirdi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Miray Zeynep Yıldız, sabah dans edip sınıfa girdikten sonra derslerinin çok daha güzel geçtiğini aktardı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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