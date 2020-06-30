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Derviş pirincinde ekim alanı arttı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Suriye sınırı boyunca uzanan volkanik araziler üzerinde doğal kaynak sularıyla yetiştirilen derviş pirincinin ekim alanı bu sezon yağışın bol olması sayesinde 600 dekardan 2 bin dekara çıktı.
Derviş pirincinde ekim alanı arttı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Suriye sınırı boyunca uzanan volkanik arazilerde doğal kaynak sularıyla yetiştirilen, kendine has renk ve lezzete sahip derviş pirincinde bu sezon rekoltenin 600 ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

Derviş pirinci, buğdayın ardından aynı tarlaya ikinci ürün olarak ekiliyor. Bu sezon yağışın bol olması sayesinde pirincin ekim alanı 600 dekardan 2 bin dekara çıktı.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tek çeltik üretimi yapılan yerin Hassa olduğunu söyledi.

Derviş pirincinin, buğdayın ardından aynı tarlaya ikinci ürün olarak ekildiğini belirten Şahiner, "Bu yıl yağışlardan dolayı yaklaşık 2 bin dekarda derviş pirinci ekildi. 2 bin dekar araziden 600 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

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Bu pirincin sadece burada yetiştiğini dile getiren Şahiner, "Başka bir yerde ekimi yapılmıyor. Kendine has renk, aroma ve lezzete sahip. Özel bir pilavlık pirinç. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Şahiner, çiftçilerin ekim-kasım döneminde hasat yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Alıcısı hazır
Üreticilerinden Muhittin Halal da bu pirincin yetiştirilmesinin meşakkatli olduğunu söyledi.

Halal, dedelerinden öğrendikleri şekilde üretim yaptıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini belirterek, "Emeği baya zordur. Bazı bölgeler siyah toprak olduğundan çamur oluyor ve elle biçiliyor." dedi.

Üretici Musa Metli de derviş pirincinin diğer pirinçlere göre şeker oranının düşük olduğunu ifade etti.

Pirincin kilogramının ortalama 8 liradan alıcı bulduğunu dile getiren Metli, "Derviş pirincinin alıcısı hasat yapılmadan hazır. Daha hasat yapmadan soranlar oluyor. Vatandaş her zaman talep ediyor. Pirinci çuvallara koyup isteyenlere gönderebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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