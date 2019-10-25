DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu: Destek istiyoruz

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu değirmen ve sektör makineleri ihracatında dünyada birinci sırada yer aldıklarını belirterek, “Sektörü daha da büyütmek ve yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekebilmek için devlet büyüklerinden destek istiyoruz” dedi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu sektör makineleri ihracatında Türkiye’nin dünyada ilk sırada yer aldığını açıkladı. Demirtaşoğlu, “Dernek olarak, ülkemizin makine ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz. Sektör makineleri ihracatında da dünyada ilk sıradayız. Bu sektörü daha da büyütmek, yabancı iş insanlarının ülkemize yatırım yapmasına aracı olmak ve çeşitli iş birliklerine imza atmak için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” dedi.

ÜLKEMİZI TEMSİL EDİYORUZ

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Ankara basınıyla kahvaltıda bir araya geldi. Derneği iki yıl önce kurduklarını belirterek sözlerine başalayan Demirtaşoğlu, “Sektörde önemli bir yer edinmiş firmalarımız derneğimizin üyesi. Dernek olarak ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sempozyum, konferans ve fuar etkinliklerimizle yerli, yabancı iş insanlarını bir araya getiriyor ve ülkemize yatırım yapmaları için çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Dünya çapında gerçekleştirilen sempozyum, fuar gibi önemli organizasyonlara dernek olarak katılarak, orada da ülkemizi temsil ediyoruz.”

40’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

“ Dernek üyelerimiz 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ülkemize katma değer üretiyoruz. Gayemiz ülkemize ve milletimize fayda sağlamak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, bizim için çok büyük önem arz eden bir işbirlği gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkemize Değirmencilik Bölümünü kazandırdık. Bakanlığımızla yaptığımız işbirliği ile ülkemizin çeşitli şehirlerindeki okulların lise bölümünde Değirmencilik Bölümünü açtık ve hali hazırda geleceğimizin teminatı gençlerimiz açılan yeni bölümü tercih etmiş durumda ve eğitim almaktalar. Bizler de öğrencilerimizin durumunu sürekli takip ediyor ve bilgi alıyoruz, gereken destekleri de sağlamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

DİMDİK AYAKTA VE HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLEMEKTE

Demirtaşoğlu her daim ülkenin kalkınması için çaba gösterdklerini ifade ederek, “Stratejik konuma sahip olan ülkemizin hem içeride hem de dışarıda birçok düşmanı var. Ancak ülkemiz tarihinden aldığı güçle bugün yine dimdik ayakta ve hedeflerine doğru ilerlemektedir. Akdeniz’de gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz aramaları, savunma sanayimizin millileşmesi, dışa bağımlılığın azalması ve Türk AR-GE’sinin gelişmesi için hayata geçirilen teşvikler kısa süre sonra ülkemizi daha yaşanır bir hale getirecektir.”

DEVLETİMİZİN YANINDA, OMUZ OMUZAYIZ

“ Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet, bu gibi sıkıntıların üstesinden gelmiştir ve yine gelecektir. Bugün baktığımızda da milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor ve milletimizin güvenliği, devletimizin bekası için gereken tüm adımları atıyoruz. Bu anlamda her daim olduğu gibi devletimizin yanında, omuz omuzayız” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONUMUZA HERKESİ BEKLİYORUZ

Her yıl düzenledikleri Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi ile ilgili de konuşan Demirtaşoğlu, “31 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te Dünya Değirmen Teknolojleri Konferans ve Sergisini yerli ve yabancı katılımcılarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız, yabancı iş insanlarının ülkemize yatırım yapmasına aracı olmak ve çeşitli iş birliklerine imza atmak. Bu konuda da devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Ülkemize katma değer üreten derneğimize devletimizin de destek vereceğine inanıyoruz” dedi.

Gerçekleştirlen toplantıya Genel Başkan Zeki Demirtaşoğlu’nun yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım sağladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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