Destek Eğitim Merkezleri’nde yüz yüze eğitim başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin öğrencilere eğitim desteği sunmak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri’nde 8 ve 12’nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı.

Pandemi süreci nedeniyle uzun bir süredir online eğitimler düzenleyerek Yenimahalleli gençlere, sınavlara hazırlık ve okulda görülen derslere yardımcı eğitim hizmeti sunan Yenimahalle Belediyesi, Şubat ayından itibaren yüz yüze eğitime başladı.

2021 yılında yapılacak olan LGS(Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına hazırlanan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerini aralıksız sürdüren Destek Eğitim Merkezleri’nde, 1 yıla yakın süredir 6,7 ve 8’inci sınıflara özel online olarak Almanca, Rusça, İspanyolca ve İngilizce eğitimler veriliyor.

6 ayrı noktada eğitim hizmeti

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında hizmete açılan Destek Eğitim Merkezleri; Demetevler Gençlik Merkezi (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak üzere 6 ayrı noktada öğrencilere eğitim desteği sunuyor.

Pandemi nedeniyle gerekli tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitime başlayan Destek Eğitim Merkezleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Karşıyaka (Ortaokul) 332 12 14 ve Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri (Lise) 335 94 90 numaralı telefonlara ulaşarak bilgi alabilirler.

“Ülkenin geleceği için yatırımı eğitime yapıyoruz”

Korona virüs salgını nedeniyle yurt çapında eğitimlere ara verildiğini ve bu durumun öğrencilerin gelişimine büyük darbe vurduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de çocuklarımıza kaliteli ve çağdaş eğitim vermek amacıyla hizmete açtığımız Destek Eğitim Merkezleri,pandemi sürecinde öğrencilerimizin gelişimine büyük katkı sağladı. Mart ayından bu yana öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin derslerinde ve sınavlarında başarılı olması adına büyük çaba sarf ediyor. Yenimahalleli gençlerin iyi üniversitelerde okumasını ve geleceğin söz sahibi bireyleri olmasını hedefliyoruz. Bu nedenle eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır diyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza eğitim veren bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sınava hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.